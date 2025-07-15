15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü hangi gazete nasıl gördü ?
Eli kanlı FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı kanlı darbe girişiminin 9'uncu yılı bugün gazete manşetlerinde... Ancak gazetelerden kimisi 15 Temmuz için tam sayfa ayırırken kimi gazete de birinci sayfasında tek bir satıra bile yer vermedi. İşte alfabetik sırayla gazetelerin 15 Temmuz manşetleri...
Akşam Gazetesi 15 Temmuz Salı 1. sayfası
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Aydınlık Gazetesi 15 Temmuz Salı 1. sayfası
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Birgün Gazetesi 15 Temmuz Salı 1. sayfası
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Cumhuriyet Gazetesi 15 Temmuz Salı 1. sayfası
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