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15 TEMMUZ GAZİLERİNE POLİS MÜDAHALESİ
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  3. 15 Temmuz 2020 12:27

15 Temmuz için ilk tören Beştepe'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı.

15 Temmuz için ilk tören Beştepe'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı.

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15 Temmuz için ilk tören Beştepe'de!

Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte Külliye’den Şehitler Abidesi’ne yürüyen Erdoğan’a kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.

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15 Temmuz için ilk tören Beştepe'de!

15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.

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15 Temmuz için ilk tören Beştepe'de!

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