15 Temmuz için ilk tören Beştepe'de!

Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte Külliye’den Şehitler Abidesi’ne yürüyen Erdoğan’a kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.