15 Temmuz kahramanı Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Torunuyla Aksaray’da Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için gelen Yeter Görür (57) ise gözyaşlarına hakim olamayarak, “Evladımı görmeye geldim. Onun için dua ettim. O karanlık gecede hepimiz üzüntüyle sabahlara kadar bekledik. Şehitlerimizin hepsinin mekanı cennet olsun. Burada duygulanmamak mümkün değil” diye konuştu. (DHA)