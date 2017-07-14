15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi tamam !

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Hikmet Pak ile Bülent Başar tarafından FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016'da adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ne tanklarla çıkmalarıyla başlayan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumuhriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan iddianamede, 1 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 asteğmen, 5 astsubay, 84 er, 48 Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere 135’i tutuklu 143 kişi yer aldı. Darbe girişimini fark ettikten sonra geri dönen 8 erin tutuksuz yargılandığı belirtilliyor. Darbe girişimi gecesi ilk etapta köprünün trafiğe kapatıldığı, ardından geçişlerin engellendiği belirtiliyor.