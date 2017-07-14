15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi tamam !
34 şehit verilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ilgili 143 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Hikmet Pak ile Bülent Başar tarafından FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016'da adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ne tanklarla çıkmalarıyla başlayan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumuhriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan iddianamede, 1 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 asteğmen, 5 astsubay, 84 er, 48 Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere 135’i tutuklu 143 kişi yer aldı. Darbe girişimini fark ettikten sonra geri dönen 8 erin tutuksuz yargılandığı belirtilliyor. Darbe girişimi gecesi ilk etapta köprünün trafiğe kapatıldığı, ardından geçişlerin engellendiği belirtiliyor.
34 KİŞİ ŞEHİT OLDU
Darbe girişimi sırasında aralarında 2 polis ile reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca onaylandı. Aralarında erlerin de bulunduğu tutuksuz 8 şüphelinin, olayın vahametini anladıktan sonra köprüden ayrıldıkları belirtilen iddianamede kasten öldürmeye teşebbüse maruz kalan 318 müşteki yer aldı. Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok da şikayetçiler arasında.