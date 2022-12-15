15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde benzinle intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilin üstüne çıkıp benzin döken şahıs, kendisine su sıkan itfaiyeciye koşarken yakalandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde durdurduğu otomobilinin üzerine çıkıp kendisinin ve aracının üzerine benzin döken kişi ekipleri harekete geçirdi.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş istikametinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, köprünün ortasında otomobilini durdurup tavanına çıktı.
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Kimliği belirlenemeyen kişi elinde bulunan şişe içerisindeki benzin benzeri maddeyi kendi üzerine ve otomobilin üzerine döktü.
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Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, otomobil üzerindeki vatandaşı ikna etmek için çaba sarf etse de şahıs elindeki şişeyi bırakıp aracın üzerinden inmeye ikna olmadı.
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