15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde film çekildi
Daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki Son Uyanış filminin ilk çekimleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapıldı.
Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip corona virüsten (Covid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı.
Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki Son Uyanış filmi için ilk çekimler yapıldı.
Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.