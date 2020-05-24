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  3. 24 Mayıs 2020 15:33

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde film çekildi

Daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki Son Uyanış filminin ilk çekimleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde film çekildi

Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip corona virüsten (Covid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde film çekildi

Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki Son Uyanış filmi için ilk çekimler yapıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde film çekildi

Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde film çekildi

Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.

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