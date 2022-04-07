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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nefes kesen onarım

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nefes kesen onarım

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklandırma sistemlerinde nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlara tırmanarak çalışan işçilerin zorlu mesaisi çekilen görüntülere yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nefes kesen onarım - Resim: 1

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan İstanbul'un en önemli sembollerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklandırma sistemlerine bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nefes kesen onarım - Resim: 2

Onlarca metre yükseklikte köprünün çelik halatlarına tırmanan işçiler ışıklandırma sistemlerini yeniliyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nefes kesen onarım - Resim: 3

Daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan led aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nefes kesen onarım - Resim: 4

İki kıtanın ortasından deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlar üzerinde çalışan işçilerin nefes kesen mesaisi havadan görüntülendi.

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