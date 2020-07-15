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  3. 15 Temmuz 2020 09:51

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı

15 Temmuz darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı

Bunun yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş ayrıca Anadolu Yakası tarafına 15 Temmuz Şehitler Anıtı da yapılarak vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı

Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı

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