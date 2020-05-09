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  3. 09 Mayıs 2020 23:27

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne TAK'lar kuruluyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecek araçları sayacak sistemin kurulma çalışmaları sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne TAK'lar kuruluyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecek araçları sayacak sistemin kurulma çalışmaları sürüyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne TAK'lar kuruluyor

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, planlı bakım çalışmalarına hız verdi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne TAK'lar kuruluyor

Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kuzey platformunda iş makineleriyle araç sayım sisteminin takılacağı TAK'ları kurmaya başladı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne TAK'lar kuruluyor

Çalışmalar kurulumun bir an önce tamamlaması için gece gündüz sürüyor.

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