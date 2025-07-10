15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı

'BU MİLLETİN GENLERİNDE DEVLETİNE HER DAİM SAHİP ÇIKMA VARDIR'

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya," Bu sene 15 Temmuz’un 9’uncu yıl dönümü bu milletin hain bir darbe girişimine karşı göstermiş olduğu üstün vatanseverliğin cesaretin göstergesi olarak 15 Temmuzu hep beraber yaşadık. Ve bugün de tüm dünyaya en azından herkese buradaki o yapılmış olan o kahramanlığın göstergesi olarak bu şehitlerimiz mukaddes değerleri olarak vatan için millet için devlet için şehit düştüler ve onların kanının renginden oluşan türk bayrağımızı bugün boğazın incisi olan bu noktaya hep beraber şanlı bir şekilde dalgalansın diye indirdik. Tüm şehitlerimizi buradan rahmetle anıyoruz. Bu milletin genlerinde devletine her daim sahip çıkma vardır, vatanseverlik vardır ve bunun en güzel göstergesini de 15 Temmuzda tüm dünyaya ispatladı" dedi.