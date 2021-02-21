15 Temmuz şehitlerinin mezarlarına çirkin saldırı
Adana’da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç ile akrabalarının mezar taşları kırılıp tahrip edildi.
Ankara Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet (25) ve Mehmet Oruç’un, Adana’daki mezarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.
Oğullarının mezar taşları kırılan acılı baba Hacı Ali Oruç, “Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet’im, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler. Şehitlere yapılacak şey mi bu? Ne yaptı benim çocuklarım size?” diyerek gözyaşı döktü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında en ağır saldırının yapıldığı Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda, F-16’ların füzeli saldırısında şehit düşen ve merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi’ndeki şehitliğe defnedilen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezar taşlarının kırıldığını gören mezarlık görevlisi, durumu polise bildirdi.