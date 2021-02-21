15 Temmuz şehitlerinin mezarlarına çirkin saldırı

Oğullarının mezar taşları kırılan acılı baba Hacı Ali Oruç, “Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet’im, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler. Şehitlere yapılacak şey mi bu? Ne yaptı benim çocuklarım size?” diyerek gözyaşı döktü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.