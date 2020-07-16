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  3. 16 Temmuz 2020 08:20

15 Temmuz’da 15 tekneyle saygı geçişi

Antalya’nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 tekneyle denizde saygı geçişi yapıldı.

15 Temmuz’da 15 tekneyle saygı geçişi

Kemer ilçesinde bir haftadır süren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri arasında, Kemer Belediyesi Yat ve Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve 15 yatın katıldığı anma geçişi yapıldı. 

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15 Temmuz’da 15 tekneyle saygı geçişi

Geçişte öncülüğü, Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 33 botu yaptı. Anma etkinliğine Kemer İlçe Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, birim müdürleri ve Kemer Belediyesi Yat ve Yelken Kulübü üyeleri katıldı.

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15 Temmuz’da 15 tekneyle saygı geçişi

Kemer G-Marina’dan başlayan etkinlik, Kındılçeşme, ardından Ayışığı Koyu’na kadar devam etti. 

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15 Temmuz’da 15 tekneyle saygı geçişi

Son olarak teknelerin tekrar G-Marina’ya girişiyle etkinlik son buldu. Etkinlikte tüm yatlar Türk bayrakları ile donatıldı.

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