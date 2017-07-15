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  3. 15 Temmuz 2017 10:55

15 Temmuz'dan bu kareler yansıdı

Darbe girişiminin ardından düzenlenen darbe karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı.

15 Temmuz'dan bu kareler yansıdı

Türkiye'nin önemli meydanlarında toplanan kalabalığı Türk ve dünya basını bu fotoğraflarla gördü.

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15 Temmuz'dan bu kareler yansıdı

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15 Temmuz'dan bu kareler yansıdı

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15 Temmuz'dan bu kareler yansıdı

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