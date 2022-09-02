15 tonluk taşlar nasıl taşınmış? Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü?
Mısır’daki piramitlerin nasıl inşa edildiği binlerce yıldır bir gizemini korurken, araştırmacılar piramitlerin yapımıyla ilgili yeni delillere ulaştı.
Yeni bir çalışma, Khufu olarak bilinen Nil'in uzun süredir kayıp olan bir kanalının, Büyük Giza Piramidi'nin bulunduğu yere yakın bir yerde aktığını ve MÖ 600 civarında kurumadan önce piramidini inşa etmek adına 2,3 milyon taş bloğu taşımak için kullanıldığını gösterdi.
4 BİN YILDAN DAHA ESKİ METİNLERLE DESTEKLENDİ
Yeni keşif, Giza'nın karşısındaki kayalıklardan blokları taşımak için Nil'i kullanan ve piramitleri inşa etmek için Kızıldeniz'den gelen tekneleri tasvir eden 4 bin yıldan daha eski bir papirüsteki metinle desteklendi.
Çin ve Mısırlı meslektaşlarıyla birlikte çalışan Fransız araştırmacılardan oluşan bir ekip, piramitleri çevreleyen kaya katmanlarını analiz ederek, Khufu kanalının aktığı zaman aralığını ortaya çıkardı. Kanalın bir zamanlar Giza'ya ulaşacak kadar büyük olduğunu belirlendi.
Araştırmacılar, Nil'in bu kolu olmasaydı, 4 bin yıllık piramitlerin inşa edilmesinin imkansız olduğunu söylüyor.
Eski Mısırlıların, o günün koşullarında, ağırlığı 15 tona kadar ulaşan taş blokları 800 kilometre uzağa taşımasının başka bir yolu olmadığı belirtiliyor.