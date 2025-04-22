1,5 yaşındaki minik kız çocuğuna bakıcı şiddeti kamerada

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kızları R.K.'ya bakıcı bulmak için 4 ay önce ilan verdi. İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan bakıcı H.K, çocuğa bakmaya başladı. Aile, bir süre sonra çocuklarının davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi. Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki çocuğa sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, polis tarafından bakıcı H.K. gözaltına alındı.