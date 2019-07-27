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  3. 27 Temmuz 2019 09:35

15 yaşındaki öğrencisine cinsel ilişki teklif etti !

İngiltere'nin Liverpool şehrinde bir lisede öğretmenlik yapan 43 yaşındaki kadının, 15 yaşındaki öğrencisine, otel odasında cinsel ilişki teklif ettiği ortaya çıktı.

15 yaşındaki öğrencisine cinsel ilişki teklif etti !

İngiltere Liverpool'da, 43 yaşındaki lise öğretmeni Lydia Beattie-Milligan, uygunsuz mesajlar attığı 15 yaşındaki erkek öğrencisi ile otelde cinsel ilişkiye girmeyi planlarken yakalandı.

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15 yaşındaki öğrencisine cinsel ilişki teklif etti !

Bir çocuk annesi evli öğretmen, mahkemede duygusal problemler yaşadığı bir süreçten geçtiğini ve kendisi gibi psikolojik sorunu olan öğrencisine yardım ettiğini söyledi. Savcı, öğretmenin öğrencisi ile öpüştüğünü ve bunun devamını getirmek için otelde bir oda tutmayı planladığını, öğrenciye atılan mesajlar ile kanıtladı.

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15 yaşındaki öğrencisine cinsel ilişki teklif etti !

Öğretmenin cinsel içerikli mesajlar attığı 15 yaşındaki öğrenci, mesajları bir büyüğüne gösterince, mesajı gösterdiği kişi, öğretmeni polise ihbar etti. Olaydan sonra işinden olan öğretmenin siciline 'Cinsel Tacizci' ibaresi yazıldı. Tutuksuz yargılanan öğretmen, suçlu bulunması durumunda hapse girebilir.

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15 yaşındaki öğrencisine cinsel ilişki teklif etti !

Öğretmen: ''Doğru olmayan hislere sahibim belki ama bu elimde değil''

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