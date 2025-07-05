15 yaşındaki trafik canavarı kamerada! Yolda yürüyen adamı ezip geçti
İstanbul Büyükçekmece'de Togg marka SUV aracı kullanan ve 15 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk trafik canavarı yol kenarında yürüyen 44 yaşındaki bir kişiye çarprak ölümüne yol açtı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı....
Kaynak: İHA
Korkunç kaza bugün saat 13.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen 44 yaşındaki İ.E. isimli vatandaşa 15 yaşında olduğu öğrenilen B.S. isimli kız çocuğunun idaresindeki SUV araç çarptı.
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Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansırken ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Görüntülerde, 15 yaşındaki çocuğun idaresindeki SUV aracın, hızla viraja girdiği ve aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında yürüyen 44 yaşındaki İ.E.'ye çarptığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin 15 yaşındaki sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi.
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