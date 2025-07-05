15 yaşındaki trafik canavarı kamerada! Yolda yürüyen adamı ezip geçti

Korkunç kaza bugün saat 13.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen 44 yaşındaki İ.E. isimli vatandaşa 15 yaşında olduğu öğrenilen B.S. isimli kız çocuğunun idaresindeki SUV araç çarptı.