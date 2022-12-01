1,5 yıl sonra annesi karşısına çıktı: Verdiği tepki herkesi şoke etti

BÖYLE BULUŞMA GÖRÜLMEDİ! ANNESİNİ GÖRÜNCE SARILMAKTAN KAÇTI

Programda yer alan bilgilere göre, Funda, İstanbul’da yaşayan ailenin 6 çocuğundan tek kız. Funda’nın zor günleri ise iddiaya göre 17 yaşında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın amcası tarafından babasına şikayet edilmesiyle başladı. Bu yüzden şiddet gördüğünü söyleyen genç kız kendi isteğiyle bir yurda yerleşti. Genç kız 18 yaşına geldiğinde de yurttan kaçarak kendisine yeni bir hayat kurdu. Bunun üzerine kızlarından 1,5 yıl haber alamayan aile kızının bulunması için Serap Paköz’ün programına başvurdu. Funda kısa sürede bulunsa da stüdyodaki buluşma anında özellikle anne hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Stüdyodaki anne-kız buluşmasında beklenenin aksine adeta soğuk rüzgarlar esti.