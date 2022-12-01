1,5 yıl sonra annesi karşısına çıktı: Verdiği tepki herkesi şoke etti
1,5 yıldır kayıp kızını arayan ailenin canlı yayındaki buluşması izleyenlerin ağzını açık bıraktı.
Star TV’de yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına dikkat çeken anlar damga vurdu. Bir ailenin 1,5 yıldır aradığı kızı bulundu ve ekran başındaki herkes ailenin kızıyla buluşmasını merakla bekliyordu. Ancak gözü yaşlı anne, kızıyla karşılaştığında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Funda isimli genç kızın, stüdyodaki annesine, ağabeyine ve telefonla yayına bağlanan babasına söyledikleri herkeste şok etkisi yarattı. Genç kızın annesine "O söylediğin tek cümle beni yıktı, yıktı." diye, babasına ise "Ne yüzle arıyor, cinlerim tepeme çıkıyor, timsah gözyaşları" şeklinde haykırışları akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar...
BÖYLE BULUŞMA GÖRÜLMEDİ! ANNESİNİ GÖRÜNCE SARILMAKTAN KAÇTI
Programda yer alan bilgilere göre, Funda, İstanbul’da yaşayan ailenin 6 çocuğundan tek kız. Funda’nın zor günleri ise iddiaya göre 17 yaşında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın amcası tarafından babasına şikayet edilmesiyle başladı. Bu yüzden şiddet gördüğünü söyleyen genç kız kendi isteğiyle bir yurda yerleşti. Genç kız 18 yaşına geldiğinde de yurttan kaçarak kendisine yeni bir hayat kurdu. Bunun üzerine kızlarından 1,5 yıl haber alamayan aile kızının bulunması için Serap Paköz’ün programına başvurdu. Funda kısa sürede bulunsa da stüdyodaki buluşma anında özellikle anne hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Stüdyodaki anne-kız buluşmasında beklenenin aksine adeta soğuk rüzgarlar esti.
ANNESİNİN GÖZYAŞLARI KARŞISINDA UMURSAMAZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Kızını karşısında gören anne gözyaşlarına boğulurken, 1,5 yıldır aradığı kızının ise öfkeli olduğu görüldü. Stüdyoda yaşanan kavuşma anında genç kız annesine sarılmak istemedi. Anne, “Canım kızım, yavrum, bebeğim, gözümün nuru” diyerek gözyaşı dökerken kızı Funda’nın umursamaz tavırları dikkat çekti. Funda annesine, “Anne hiç boşuna uğraşma, o duyguyu benden sömürdün, bitirdin” şeklinde konuştu.
"BENİM İÇİMDE HİÇBİR DUYGU YOK"
Programda, yaşananlarla ilgili Serap Paköz ise “Amca kim oluyor da bu kıza saklı gizli, oradan sosyal medya hesabında girip ağza alınmayacak şeyler söylüyor.” dedi.