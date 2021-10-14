1,5 yıl sonra yeniden başlayan Doğu Ekspresi ile dolu dolu yolculuk
Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı ara verdiği saferlerine yaklaşık 17 ay sonra tekrar başlayan Doğu Ekspresi ile dolu dolu yolculuk sürüyor.
Kars'ta bozkırın ortasında ‘vaha' olarak bilinen tarihi Benliahmet İstasyonu'ndan geçen ve sisler arasında kaybolan Doğu Ekspresi havadan görüntülendi.
1 / 11
Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara hattında sefer yapan bin 310 kilometrelik yoluculuğu 24 saatte tamamlayan vatandaşlar, yolculuk boyunca birbirinden güzel manzaralara şahit oldu.
2 / 11
Kars'a gezmek için geldiğini ifade eden Bedir Kocaman, Doğu Ekspresi ile ilk yolculuğunu yapacağını söyledi.
3 / 11
Bedir Kocaman, “Kars'a gezmek için geldim, Ankara'ya gideceğim. Ankara'dan da İzmir'e yolculuk devam edecek. Daha yeni başlıyoruz. Ama yorumlarda hep güzel şeyler geçiyor, güzel sözler alıyoruz. Bende bir binip görmek istedim” dedi.
4 / 11