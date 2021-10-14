1,5 yıl sonra yeniden başlayan Doğu Ekspresi ile dolu dolu yolculuk

Bedir Kocaman, “Kars'a gezmek için geldim, Ankara'ya gideceğim. Ankara'dan da İzmir'e yolculuk devam edecek. Daha yeni başlıyoruz. Ama yorumlarda hep güzel şeyler geçiyor, güzel sözler alıyoruz. Bende bir binip görmek istedim” dedi.