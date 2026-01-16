1,5 yıldır takiptelermiş... 2.6 milyar TL'lik bahis ağı çökertildi

Adreslerde yapılan aramalarda 166 dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 407 fişek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca yaklaşık 16 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası, 310 bin lira tutarında döviz, 3 buçuk milyon lira değerinde 11 kol saati, 2 kilogram külçe gümüş ile 37 adet yüksek maddi değere sahip tespihe el konuldu. Aramalarda ayrıca 6 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.