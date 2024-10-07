1500 Lira ek gelir için tuzak: Yasaklı ürün üretiminin cezası 5 Yıl!

PARA AKLAMA ARACI HALİNE GETİRDİLER

Evde tütün sarma işi ilanına başvuranlar, ilanı veren kötü niyetli kişilerin başlangıç ücreti olarak talep ettiği parayı gönderiyor ya da sardığı paket ücretinin ödenmemesiyle mağdur oluyor.

Bazıları da banka aracılığıyla hesap numarasına gönderdiği az miktarda para sonrası görüşmelerde mağdurların kişisel bilgisini edinip, para aklama amacıyla kullanıyor.