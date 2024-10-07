1500 Lira ek gelir için tuzak: Yasaklı ürün üretiminin cezası 5 Yıl!
Türkiye'de sarmalık tütünün satılmasının yasak olmasına rağmen, "Evde tütün sararak para kazanın." şeklindeki iş ilanlarına yönelen vatandaşlar, yasal düzenlemelerden habersiz olduğu için dolandırıcıların tuzağına düşüyor.
Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların hedefi olmaya devam ediyor.
Sarmalık kıyılmış tütünün, makaron içerisine doldurulup veya yaprak sigara kağıdına sarılarak satışa sunulması yasak.
Yasağa rağmen tütün dükkanlarında açık sigara satışı yaygınlaştı.
Dükkanlarda genellikle paket başı ücretle makine ya da elle sarılan açık sigaralar satışa sunuluyor.
TÜRKİYE’DE YASAK
Gümrük işlemlerine tabi tutulmamış, kaçak tütünü satışa hazır hale getirmek için emek harcayan, yaptıkları iş ve kazancın yasa dışı olması nedeniyle suç işlediğinden habersiz vatandaşlara yönelik ilanlarda son dönemde artış yaşandı.
Vatandaşlar, “Evde tütün sararak para kazanma” gibi ilan başlıklarıyla sosyal medyada dolandırıcıların hedefi haline geldi.
PARA AKLAMA ARACI HALİNE GETİRDİLER
Evde tütün sarma işi ilanına başvuranlar, ilanı veren kötü niyetli kişilerin başlangıç ücreti olarak talep ettiği parayı gönderiyor ya da sardığı paket ücretinin ödenmemesiyle mağdur oluyor.
Bazıları da banka aracılığıyla hesap numarasına gönderdiği az miktarda para sonrası görüşmelerde mağdurların kişisel bilgisini edinip, para aklama amacıyla kullanıyor.