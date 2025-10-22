1500 yıllık hazine 2 metre derinlikte gizlenmiş olarak bulundu!

Operasyonda F.K. isimli şüphelinin bahçesinde yapılan aramada, tarihi eser kaçakçılarına satılmak amacıyla üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen 2 metre derinlikte, ilk belirlemelere göre 60 metrekarelik alanda yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği ele geçirildi. Eser, Mardin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.