1500 yıllık hazine 2 metre derinlikte gizlenmiş olarak bulundu!
Mardin'in Derik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 1500 yıllık taban mozaiği ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılarına satılmak istenen mozağin 2 metre derinlikte üzeri beton blok ile kapatılarak gizlendiği belirtildi.
Kaynak: DHA
Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Anadolu Mirası’ adı verilen operasyon düzenlendi.
1 / 9
Operasyonda F.K. isimli şüphelinin bahçesinde yapılan aramada, tarihi eser kaçakçılarına satılmak amacıyla üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen 2 metre derinlikte, ilk belirlemelere göre 60 metrekarelik alanda yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği ele geçirildi. Eser, Mardin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
2 / 9
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)
3 / 9
4 / 9