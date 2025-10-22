  1. Anasayfa
  4. 1500 yıllık hazine 2 metre derinlikte gizlenmiş olarak bulundu!

Mardin'in Derik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 1500 yıllık taban mozaiği ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılarına satılmak istenen mozağin 2 metre derinlikte üzeri beton blok ile kapatılarak gizlendiği belirtildi.

Kaynak: DHA
1500 yıllık hazine 2 metre derinlikte gizlenmiş olarak bulundu! - Resim: 1

Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Anadolu Mirası’ adı verilen operasyon düzenlendi.

1500 yıllık hazine 2 metre derinlikte gizlenmiş olarak bulundu! - Resim: 2

Operasyonda F.K. isimli şüphelinin bahçesinde yapılan aramada, tarihi eser kaçakçılarına satılmak amacıyla üzeri beton blok ile kapatılarak gizlenen 2 metre derinlikte, ilk belirlemelere göre 60 metrekarelik alanda yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği ele geçirildi. Eser, Mardin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

1500 yıllık hazine 2 metre derinlikte gizlenmiş olarak bulundu! - Resim: 3

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

1500 yıllık hazine 2 metre derinlikte gizlenmiş olarak bulundu! - Resim: 4
