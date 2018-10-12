1500 yıllık için dolu küp bulunudu !

Ezine ilçesi Dalyan köyü sınırları içerisindeki Alexandria Troas Antik kentinde, 2011 yılından bu yana devam eden kazı çalışmaları, yeni keşifleri de beraberinde getiriyor. Bu yıl Doç Dr. Erhan Öztepe başkanlığında, 30 kişilik ekiple yapılan kazı çalışmalarında, içerisinde demir ve bronzdan imal edilmiş pek çok tarım ve marangoz aletinin bulunduğu 1500 yıl öncesine ait küp tespit edildi. Kazı ekibi tarafından gün yüzüne çıkarılan, içerisinde tarım ve marangoz aletleri bulunan küpün, antik dönemde bakliyat türü gıda maddelerinin muhafazası yanında, mezar olarak da kullanıldığı belirlendi.