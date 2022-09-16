16 ilde ''Erdoğan mı yoksa muhtemel rakibi mi'' anketinin sonucu açıklandı!

Anket, 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgesi içinde yer alan 16 kentte gerçekleştirildi.

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Dersim ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen anketin hatapayı yüzde 3 olarak hesaplandı. "Basit tesadüfi" yöntemle gerçekleştirilen anket, 1501 hanede ve yüz yüze yapıldı.