16 ilde ''Erdoğan mı yoksa muhtemel rakibi mi'' anketinin sonucu açıklandı!
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 16 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhtemel 4 rakibi oylanırken, Kürt seçmenlerin çoğunlukta olduğu illerimizdeki son anket sonucu da ortaya çıktı.
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, eylül ayına ilişkin "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Seçmen Eğilimi ve Gündem Saha Araştırma Raporu"nu paylaştı. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 16 ilde gerçekleştirdiği ankette dikkati çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Anket, 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgesi içinde yer alan 16 kentte gerçekleştirildi.
Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Dersim ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen anketin hatapayı yüzde 3 olarak hesaplandı. "Basit tesadüfi" yöntemle gerçekleştirilen anket, 1501 hanede ve yüz yüze yapıldı.
HDP İLK SIRADA
Ankette katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 39,6'sı HDP yanıtını verirlen, AK Parti diyenlerin oranı yüzde 16,4, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 12,3 oldu.
Katılımcıların yanıtları şöyle oldu:
HDP: Yüzde 39,6
AK Parti: Yüzde 16,4
CHP: Yüzde 12,3
Oy kullanmayacağım: Yüzde 9,7
Kararsızım: Yüzde 8,4
İYİ Parti: Yüzde 4,4
DEVA: Yüzde 3
MHP: Yüzde 2,6
Gelecek: Yüzde 1,3
Saadet: Yüzde 0,7
Hüda-Par: Yüzde 0,6
TİP: Yüzde 0,3
Vatan Partisi: Yüzde 0,3
Zafer Partisi: Yüzde 0,2
Yeniden Refah: Yüzde 0,2