16 katlı binada çıkan yangında can pazarı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 16 katlı apartmanda yangın çıktı. Yangında evdeki 2 kişi yaralandı.
Yangın, saat 09.00 sıralarında Esenyurt Mevlana Mahallesi Molla Gürani Caddesi'nde bulunan16 katlı bir apartmanın 8'inci katında çıktı. İçerideki alevleri gören A.A., yangının çıktığı odadaki 5 yaşındaki oğlu A.A.'yı dışarı çıkardı. A., o sırada yakınlarını da arayarak yardım istedi. Dumanları görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri oğlunu çıkarırken ayaklarından yaralanan A.A. ile dumandan etkilenen eşi Ç.A.'yı ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Oğlunun evinde yangın çıktığını duyan N.A., olay yerine geldi. Yangından kurtarılan torununu kucağına alan A., yangını torununun çıkardığını söyledi. N.A., "Bilmiyorum nasıl yaptığını ama yangını bu çıkarmış. Babası hastaneye gitti. Ayaklarında yara var. Biraz yaramaz bir çocuk, bu yapmış. Buradan çocukların sağ çıkması beni çok duygulandırdı. Benim için dünyalara bedel. Tüm ailelere uyarı olsun. O kadar tembihliyorum ki, çok dikkat ediyorum" dedi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.