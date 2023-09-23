16 katlı binada çıkan yangında can pazarı

Oğlunun evinde yangın çıktığını duyan N.A., olay yerine geldi. Yangından kurtarılan torununu kucağına alan A., yangını torununun çıkardığını söyledi. N.A., "Bilmiyorum nasıl yaptığını ama yangını bu çıkarmış. Babası hastaneye gitti. Ayaklarında yara var. Biraz yaramaz bir çocuk, bu yapmış. Buradan çocukların sağ çıkması beni çok duygulandırdı. Benim için dünyalara bedel. Tüm ailelere uyarı olsun. O kadar tembihliyorum ki, çok dikkat ediyorum" dedi.