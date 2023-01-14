16 Ocak haftasında önemli değişimler yaşayabilirsiniz

İletişimlerde, görüşmelerde, kısa eğitimlerde ya da anlaşmalarda hızlı başlangıçlar olabilir. Ancak, eğer kontrolsüz aşırılıklar yaparsanız, görüşme ya da anlaşmalarınız tıkanabilir. Gerçekçi ve güvenilir sevgi arayışları ya da yaşlı-genç aşkları için yoğun zaman olabilir. Ancak dikkat... Bazı burçlar için bu olumlu giderken, bazıları için kabus olabilir. Bunda başarılı olmak için sabırlı, yavaş, ölçülü, anlayışlı, tutarlı ve saygın yaklaşımlar göstermek gerekir.

Cuma günü öğle saatlerinde Güneş Kova burcuna geçerek; daha yenilikçi, özgürlükçü, toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göz kırpmaya başlayacak. 16 Ocak haftasının sonundaki, Cumartesi gecesinin son dakikaları ile Pazar gününün ilk dakikaları arasında Yeniay fazını gözleyebilirsiniz. Etkili olduğu günler; Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesidir.