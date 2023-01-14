16 Ocak haftasında önemli değişimler yaşayabilirsiniz
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan 16 Ocak haftasında burçları bekleyenleri yorumladı: Hafta boyunca Güneş’in Pluto ile kavuşumu; karizma, çekicilik, diğerlerini yönetme isteği ve eğer kontrol edilemezse yıkıcı enerjileri öne çıkarabilir. Zorunlu değişimleri gündeme getirebilir. İşte 16 Ocak haftası burç yorumları...
İletişimlerde, görüşmelerde, kısa eğitimlerde ya da anlaşmalarda hızlı başlangıçlar olabilir. Ancak, eğer kontrolsüz aşırılıklar yaparsanız, görüşme ya da anlaşmalarınız tıkanabilir. Gerçekçi ve güvenilir sevgi arayışları ya da yaşlı-genç aşkları için yoğun zaman olabilir. Ancak dikkat... Bazı burçlar için bu olumlu giderken, bazıları için kabus olabilir. Bunda başarılı olmak için sabırlı, yavaş, ölçülü, anlayışlı, tutarlı ve saygın yaklaşımlar göstermek gerekir.
Cuma günü öğle saatlerinde Güneş Kova burcuna geçerek; daha yenilikçi, özgürlükçü, toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göz kırpmaya başlayacak. 16 Ocak haftasının sonundaki, Cumartesi gecesinin son dakikaları ile Pazar gününün ilk dakikaları arasında Yeniay fazını gözleyebilirsiniz. Etkili olduğu günler; Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesidir.
Yeni başlangıçlar, planlar, programlar yapmak ya da adımlar atmak için yenilikçi ve özgür düşüncelerin filizleneceği zamandır. Hafta sonunda Mars’ın Güneş üçgeni, canlılık veren yüksek enerji akışı ve harekete geçme isteği verecek. Bu yerleşim, bilinçaltı, derin konulara, sezgilere, hırslı fiziksel etkinliklere, yarışmalara ya da cinsel yaklaşımlara kapıları açacak gibi görünüyor. Toplumsal açıdan yenilikler ya da değişimler de gündeme gelebilir. Ayrıca, Jüpiter de Yeniay fazına destek vererek, olan durumu büyütme ve genişletme eğilimindedir. Yeniay etkin olacağı dört gün, başkaları üzerinde yıkıcı baskılar kurmadan, inatçılık yapmadan etkileyici olmak, liderlik ya da yöneticilik için iyi zamandır. Bu genel etkiler yükselen burçlara göre farklı alanlarda ortaya çıkar. Ayrıca, bazı burçlar için rahat, bazıları için zorlu olabilir. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız, normal Güneş burcunuz gibi okuyabilirsiniz. Çünkü ikisi arasında benzeşen durumlar olur.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın ilk yarısı; meslek alanı, kariyer, gelecek planları ya da yöneticilerle olan ilişkilerde önemli değişimler, kararlar ya da yönetim gücünüzü gösterebileceğiniz zamandır. İyi bir anlaşma ile para kazanma olasılığı da vardır. Ancak gruplaşmalar ya da arkadaş toplantılarınız üzerinden para kaybetmemeye dikkat etmelisiniz. Yaşlı genç yakınlaşmaları da üzücü sonuçlanma eğilimindedir. Hafta sonundaki yeniay günlerinde, gruplaşmalar ile yakın çevre dostlukları arasında bağlantı kurarak; yeni planlar, başlangıçlar, kısa gezintiler ya da görüşmeleri gündeme getirebilirsiniz. Ancak dikkat, kişiliğinizin sert, öne geçmek isteyen, hırslı ve yakıcı taraflarını kontrol etmezseniz, gruplaşmalarda istemeyeceğiniz durumlarla karşılaşma olasılığı da vardır.
YÜKSELEN BOĞA: Haftanın ilk yarısında; yabancılar, uzaktakiler, uzak akrabalar, yabancı ülkeler, eğitimler, uzak geziler, kültür ve hukuk konuları gündemde olmaya devam ediyor. Bu alanda önemli değişimler, kararlar ya da yönetim gücü gösterme zamanıdır. Kişiliğinizin inatçı ve dik başlı yanları, özellikle eş ya da ortak gibi yakın ikili ilişkilerde; anlaşmazlıkları, geçimsizlikleri, karşıt durumları ya da farklı düşünceleri harekete geçiriyor. Benzer gerginlikler meslek alanı ve yönetici ilişkilerinde de vardır. Bu yüzden inatçı ve dik başlı yanlarınızı kontrol etmelisiniz. Hafta sonundaki yeniay günleri; özellikle meslek alanı, kariyer ve gelecek planlarını daha iyi yönetebileceğiniz, belki de yeni planların ve başlangıç düşüncelerinin filizleneceği günler olabilir.