16 yaşında 22 milyon TL kazanmıştı: Bakın şimdi ne halde
İngiltere'nin en genç piyango talihlisi, henüz 16 yaşındayken hayal edilmesi bile zor bir şeyi başarıp piyangodan 1 milyon 800 bin sterlin kazanmıştı ancak parayı kötü kullanması sonucu bu hale geldi...
Ülkenin 'en genç piyango milyoneri' olan Callie Rogers, tüm dünyada tanınmasını sağlayan büyük ödülü kazandığında Cockermouth'da koruyucu ailesiyle birlikte yaşıyordu.
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Cumbria doğumlu Callie, büyük ödülü kazanır kazanmaz saatte 3.60 sterlin kazandığı kasiyerlik işinden istifa etti.
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Piyangoyu kazandıktan birkaç hafta sonra sevgilisiyle birlikte satın aldığı eve taşındı.
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Callie, iki göğüs işi için 11 bin 500 sterlin, kıyafet, makyaj ve dövmeler için 300 bin sterlin, sınıfının en iyisi spor arabalarda 85 bin sterlin ve uyuşturucu için çeyrek milyon sterlin harcadı.
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