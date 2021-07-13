16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kaza kamerada

Kaza, 10 Temmuz'da sabaha karşı Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel C.'ye, Ercan K. yönetimindeki cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle C. yola savruldu, sürücü K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, yardıma koşup, C.'yi kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen C., yaşamını yitirdi.