16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kaza kamerada
İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Aysel C.'ye çarparak ölümüne neden olan sürücünün, kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.
Kaza, 10 Temmuz'da sabaha karşı Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel C.'ye, Ercan K. yönetimindeki cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle C. yola savruldu, sürücü K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, yardıma koşup, C.'yi kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen C., yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından cipin plakası tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Büro Amirliği ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile şüphelinin Bayraklı'da olduğunu belirlemesiyle, bu bölgede yoğunlaşan ekipler, cip sürücüsü K.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. K.'nin alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇARPTI, KAÇTI
Bu arada, kazanın, cip sürücüsü Ercan K.'nin seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı. K.'nin canlı yayın görüntülerinde, seyir halindeyken Aysel C.'ye çarptığı ve durmadan yoluna devam etmesi de yer aldı.