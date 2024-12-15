  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 16 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran yaşlı adamı öldürdü

16 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran yaşlı adamı öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta 79 yaşındaki M.E. çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardığı 16 yaşındaki E.T.'nin yumruklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
16 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran yaşlı adamı öldürdü - Resim: 1

Olay 7 Aralık Cumartesi günü Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte yürüyüş yapan M.E., o sırada çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen E.T.'yi uyardı. Burada yaşanan tartışmanın ardından taraflar bölgeden ayrıldı. 

 

1 / 5
16 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran yaşlı adamı öldürdü - Resim: 2

Bir gün sonra M.E.'nin tek başına yürüyüş yaptığını gören E.T., yaşlı adama saldırdı. Yumrukla darbedilen M.E., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

2 / 5
16 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran yaşlı adamı öldürdü - Resim: 3

Yoğun bakımda 3 gün kalan M.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 

3 / 5
16 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran yaşlı adamı öldürdü - Resim: 4

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

4 / 5