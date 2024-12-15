16 yaşındaki çocuk, kendisini uyaran yaşlı adamı öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta 79 yaşındaki M.E. çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardığı 16 yaşındaki E.T.'nin yumruklu saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay 7 Aralık Cumartesi günü Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte yürüyüş yapan M.E., o sırada çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen E.T.'yi uyardı. Burada yaşanan tartışmanın ardından taraflar bölgeden ayrıldı.
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Bir gün sonra M.E.'nin tek başına yürüyüş yaptığını gören E.T., yaşlı adama saldırdı. Yumrukla darbedilen M.E., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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Yoğun bakımda 3 gün kalan M.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
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Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)
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