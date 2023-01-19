16 yaşındaki çocuk pompalıyla dehşet saçtı

Toker, bunun üzerine araçla kaçarken, Arda Ç. arkasından da ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Arda Ç. ve 2 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Arda Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer 2’si de serbest bırakıldı. Saldırı anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.