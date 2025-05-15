16 yaşındaki çocuk sokak ortasında kuzenini vurdu
Samsun'da 16 yaşındaki M.T., daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu G.T.'yi (29) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralanırken, dehşet anları kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. M.T., daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu G.T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti.
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Göğsünden ve karnından vurulan G.T. ağır yaralanırken, bu sırada yakındaki bir kahvehanede oturan D.A.'ya da kurşun isabet etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan G.T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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SALDIRGAN YAKALANDI
Bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı.
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