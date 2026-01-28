16 yaşındaki gencin öldürüldüğü korkunç cinayetin sebebi ''töre'' ve ''berdel'' çıktı
Adana'da 16 yaşındaki bir gencin öldürülüp, babasının ağır yaralandığı silahlı saldırının altından töre çıktı... 16 yaşındaki Muhammet'in "berdel" teklifini geri çevirdikleri için öldürüldüğü belirlendi...
Adana'da husumetli olduğu M.Y.’i (16) otomatik tabancayla öldürüp, babası B.Y.’i (43) ağır yaralayan A.E.’nin (21), silahlı saldırıyı ‘töre saikiyle’ gerçekleştirdiği ortaya çıktı. B.Y.’in diğer oğlu S.Y. (20) ile gelini B.Y.’in (20) kaçarak evlendiği, kızın ailesinin ise karşılığında berdel isteyince husumetin başladığı belirtildi. A.E.’nin gözaltına alınan babası M.E., annesi H.E., amcası E.E. ile kuzeni M.E. tutuklandı. Firari A.E.’nin bir an önce yakalanmasını isteyen B.Y., “Kızı defalarca istedik, vermediler. Sonrasında bize berdel için baskı yapmaya başladılar. İkimiz de vurulduk ancak oğlum kucağımda can verdi” diye konuştu.
Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan S.Y. ile B.Y. evlenmeye karar verdi. S.Y., babası B.Y. ile birlikte kız istemek için Berivan’ın evine gitti. Evliliğe onay vermeyen kızın babası M.E. ve annesi H.E., Y. ailesini evden gönderdi. Bunun üzerine kaçmaya karar veren Sinan ile Berivan, 30 Aralık’ta başka bir kente giderek nikah kıydı. Durumu fark eden M.E. ve H.E. ise ‘berdel’ isteyerek, Y. ailesinden bir kızı kendi ailelerinden biriyle evlendirmek istedi. B.Y. bu talebi kabul etmeyince iki aile arasında husumet başladı.
Çiftçi B.Y., 12 Ocak’ta diğer oğlu M.Y.’i yanına alarak tarlalarına bakmak için hafif ticari aracına yöneldi. Bu sırada sokakta pusuda bekleyen B.Y.’in ağabeyi A.E., B.Y. ile M.Y.’e otomatik tabancayla ateş açtı. Saldırıdan kaçmak için aracın arkasına saklanmaya çalışan baba ile oğlu, kurşunların hedefi oldu. A.E. kaçarken, saldırı anı ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y. hayatını kaybetti. B.Y. ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı soruşturmada, cinayetin ‘töre saikiyle’ işlendiği ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen M.E., eşi H.E., ağabeyi E.E. ile yeğenleri M.E. ve Ferhat E., polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi A.E.’nin ise izine rastlanılmadı. Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden Ferhat E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Töre uğruna oğlunu kaybettiğini, kendisinin de yaralandığını ifade eden B.Y., “Gençler birbirini seviyor ve istiyordu. Kızı defalarca istedik, vermediler. Araya aile büyüklerini koyduk ancak yine de kararları değişmedi. Bunun üzerine kaçıp, evlendiler. Sonrasında bize berdel için baskı yapmaya başladılar. Hatta ‘Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz. Sizi katledeceğiz’ diyerek mesajlar gönderdiler. Aile fertleri bu işin içindedir, bizim infazımızı verdiler. Bunlar bizi töreye kurban etti” diye konuştu. Can güvenliklerinin olmadığını belirten B.Y., “Aracımıza binerken birden önümüze çıktı. Önce bana ateş etmeye başladı, sonra oğluma döndü. İkimiz de vurulduk ancak oğlum kucağımda can verdi. Hayati tehlikemiz hala devam ediyor. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söylüyorlarmış. Evimizin üzerinde dron uçurup, bizi gözetliyorlar. Pansuman yaptırmaya bile gidemiyorum. Bir suikast daha mı olacak diye düşünüyorum. Çaresiz durumdayız, devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.