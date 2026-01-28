16 yaşındaki gencin öldürüldüğü korkunç cinayetin sebebi ''töre'' ve ''berdel'' çıktı

Töre uğruna oğlunu kaybettiğini, kendisinin de yaralandığını ifade eden B.Y., “Gençler birbirini seviyor ve istiyordu. Kızı defalarca istedik, vermediler. Araya aile büyüklerini koyduk ancak yine de kararları değişmedi. Bunun üzerine kaçıp, evlendiler. Sonrasında bize berdel için baskı yapmaya başladılar. Hatta ‘Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz. Sizi katledeceğiz’ diyerek mesajlar gönderdiler. Aile fertleri bu işin içindedir, bizim infazımızı verdiler. Bunlar bizi töreye kurban etti” diye konuştu. Can güvenliklerinin olmadığını belirten B.Y., “Aracımıza binerken birden önümüze çıktı. Önce bana ateş etmeye başladı, sonra oğluma döndü. İkimiz de vurulduk ancak oğlum kucağımda can verdi. Hayati tehlikemiz hala devam ediyor. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söylüyorlarmış. Evimizin üzerinde dron uçurup, bizi gözetliyorlar. Pansuman yaptırmaya bile gidemiyorum. Bir suikast daha mı olacak diye düşünüyorum. Çaresiz durumdayız, devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.