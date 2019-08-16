17 Ağustos depreminden ilk kez yayınlanan görüntüler

İLK KEZ YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER

Bir taraftan depremin verdiği hasarı ortadan kaldırmaya çalışan diğer yandan kopan iletişimi sağlayan TRAC, bu sene 20'nci yılını dolduran afetle ilgili ilk defa yayınlanan görüntüleri paylaştı. Amatör telsizci olan Ekrem Çiçek tarafından kayda alınan görüntülerde yıkılan binalar ve insanlar dikkati çekiyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de ziyaret ettiği afet bölgesinde enkaz altında yaşamını yitiren yetişkin ve çocuk da görüntülere yansıyor. Enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmalarının da yansıdığı görüntülerde, beton bloklar altında birinin olduğunu fark edenlerin 'doktor' diye bağırması ve yardım istemesi de görüldü.