17 Ağustos depreminin denizdeki izi silindi

Seka Kağıt Fabrikası'nın çalıştığı yıllarda fabrikaya hizmet veren ve 17 Ağustos 1999 depreminde kara ile bağlantı kısmı yıkılan beton iskele, o günden bu yana İzmit Seka Park sahilinde atıl durumda bulunuyordu. Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Seka Park sahilinde 20 yıldan uzun süredir atıl durumdaki iskele, bölgeyi kullanan deniz uçağı ve küçük deniz araçları için tehlike oluşturuyordu.