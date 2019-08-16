17 Ağustos'un 20. yılında Gölcük'te çekilen fotoğraflar
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük, 20 yılın ardından facianın acı izlerinden uzak bir görüntü ortaya koyuyor.
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.
Depremde ilçedeki binalarda da büyük zarar oluştu. Deprem nedeniyle ilçedeki 2 bin 350 konut ağır hasar, bin 816 bina orta hasar, 2 bin 772 bina az hasar görürken, 2 bin 125 iş yeri ağır hasarlı, bin 314 iş yeri orta hasarlı, bin 95 iş yeri ise az hasarlı duruma geldi, altyapı ve üstyapı ise tamamen tahrip oldu.