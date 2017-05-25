17 aylık bebek ölmüş annesinin cansız bedeninin yanında...

Polis memuru olayı şu sözlerle anlattı: "Yerde yatan bir kadın gördük. Kadına yaklaştıkça hemen yanında ağlayan ve bir yandan annesinden süt emen bir erkek bebek… Çocuk sürekli ağlıyordu. Ancak annesi ona cevap vermiyordu. O yine de annesinin göğsünü tuut ve sütünü içmeye başladı. Gerçekten şoke olmuştuk. Çok üzücüydü. Kadın cansız bir şekilde yatıyordu ve bebeği süt istiyordu. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Bu hepimiz için çok duygudaş bir andı.”