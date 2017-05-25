17 aylık bebek ölmüş annesinin cansız bedeninin yanında...
Hindistan’da 17 aylık bir bebek yerde yatan annesinin cansız bedeninden süt emerken bulundu.
Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde polis tren raylarının yanında insanın içine işleyen bir manzara ile karşılaştı.
Yerde yatan cansız bir kadın ve açlıktan ne yapacağını bilemeyen ağlayarak annesinin göğsünden süt emmeye çalışan bir bebek…
17 aylık bebek ne olduğunu anlayamadığı için ısrarla annesinden süt almaya çalışıyordu.
Kadının nende öldüğü bilinmiyor ancakpolis bir kaza olabileceğindne şüpheleniyor. Genç annenin cansız bedeni bulunduğu sırada burnundan be kulaklarında kan geldiği belirtiliyor. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bebekse en yakın hastanede bakım altına alındı.
Polis memuru olayı şu sözlerle anlattı: "Yerde yatan bir kadın gördük. Kadına yaklaştıkça hemen yanında ağlayan ve bir yandan annesinden süt emen bir erkek bebek… Çocuk sürekli ağlıyordu. Ancak annesi ona cevap vermiyordu. O yine de annesinin göğsünü tuut ve sütünü içmeye başladı. Gerçekten şoke olmuştuk. Çok üzücüydü. Kadın cansız bir şekilde yatıyordu ve bebeği süt istiyordu. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Bu hepimiz için çok duygudaş bir andı.”