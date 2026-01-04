  1. Anasayfa
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı

Hatay'da bir çiftçi, marulun fiyatının toplama maliyetini karşılamaması nedeniyle ürünleri vatandaşlara bedava dağıttı.

Kaynak: İHA
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı - Resim: 1

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine marul ekti. Bahçesindeki marulun bir kısmını satan Yılmaz, ürünün toplama maliyetinin satış fiyatının üzerine çıkması üzerine bedava dağıtma kararı aldı. Çuvallarla marul toplamaya gelen vatandaşlar, onlarca marulu hayvanlara yem yapmak için topladı. Bedava dağıtılan marullar gün içerisinde bitti.

17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı - Resim: 2

Çiftçi Sait Yılmaz, marulun işçilik maliyetini karşılamadığını belirterek "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" dedi.

17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı - Resim: 3

Tavuklarına marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.

17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı - Resim: 4
