17 liraya koşan dolar kuru için korkutan tahmin: ''Dolar borcu olan kapatsın''
Dolar kuru 16 lira seviyesini aşarken piyasa analisti Tunç Şatıroğlu, dolar/TL için korkutan bir tahminde bulundu.
Piyasa analisti Tunç Şatıroğlu katıldığı canlı yayında dolar kuru tahminini açıkladı. "Çok kötü durumdayız" diyen Şatıroğlu, doların 10 gün içinde 17 TL seviyesini aşabileceğini belirtti. Dolar borcu olanları uyaran Tunç Şatıroğlu'nun açıklamaları şöyle:
Doların 16 lirayı aşması beklediğimiz bir şeydi. Çok normal. Bu sene içinde 2 kez dolar kuru önünde baraj kurulmaya çalışıldı. 40 iş günü bu sürdürülebildi. Bunlar 40 gün ömrü olan şeyler ben 40'ı çıktı diyorum.40'ı çıkınca da dolar çıkmaya başlıyor. Önünde baraj kurduğunuz için de o birikimli olarak çıkıyor. Dolar kurunun baskılanabilmesi için sadece yüksek faiz işe yarayabilir. Dolar satarak sadece bir süre baskılayabilirsiniz. Ben doların daha da yükselmesini bekliyorum.
DOLARA MÜDAHALE EDİLECEK Mİ?
Dolara müdahale edilecek olsa buralara gelmezdi. 16'ın üstüne çıkmasına izin verilmezdi. Şu anki görünüm müdahale gücünün kalmadığını gösteriyor. Yarın Merkez Bankası faiz kararında bir değişiklik beklenmiyor. Ben faiz indirimi ya da artırımı beklemiyorum. Faiz artırılmasının teklif dahi ettirilmesi söz konusu değil. Bugün doları düşürseniz ne olacak yarın tekrar yükselecek.
"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIZ"
Yarın Merkez Bankası kararıyla dolar 17 lira olur mu sorusuna Tunç Şatıroğlu şu yanıtı verdi:
-Dolar bir günde 17 lira olmaz da bir haftada 10 günde olur. Gidişat o yönde. FED kararı sonrasında faiz artıyor diye burada dolar artmaz. Burada zaten dolar artıyor. Biz zaten çok kötü bir durumdayız. Bir de ordan gelecek şeyin etkisi çok olmaz.