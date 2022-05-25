17 liraya koşan dolar kuru için korkutan tahmin: ''Dolar borcu olan kapatsın''

Doların 16 lirayı aşması beklediğimiz bir şeydi. Çok normal. Bu sene içinde 2 kez dolar kuru önünde baraj kurulmaya çalışıldı. 40 iş günü bu sürdürülebildi. Bunlar 40 gün ömrü olan şeyler ben 40'ı çıktı diyorum.40'ı çıkınca da dolar çıkmaya başlıyor. Önünde baraj kurduğunuz için de o birikimli olarak çıkıyor. Dolar kurunun baskılanabilmesi için sadece yüksek faiz işe yarayabilir. Dolar satarak sadece bir süre baskılayabilirsiniz. Ben doların daha da yükselmesini bekliyorum.