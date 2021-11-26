17 yaşında 7 dil biliyor!

Okulda öğrendiği Arapça ve İngilizce dışında, herhangi bir kurs ya da eğitimci desteği almadan kendi imkanlarıyla yabancı dil öğrenmeye karar veren 17 yaşındaki Dağcı, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca, Almanca ve Rusça öğrendi.

11 AYDA ALMANCA VE RUSÇA ÖĞRENDİ

Dağcı, özellikle salgın dönemini yeni diller öğrenmek için fırsata çevirirken, son 11 ayda Almanca ve Rusça dillerini birlikte öğrenerek iki dil daha konuşmaya başladı. Çocukluktan itibaren yabancı kültürlere ilgisi olduğunu dile getiren Dağcı, insanların Türkçe konuşmadan da anlaşabiliyor olduğunu fark ettiği küçük yaşlarında çok heyecanlandığını söyledi. İclal Dağcı, yabancı dil merakının yaşı ilerledikçe kendisini farklı diller öğrenmeye götürdüğünün altını çizdi.