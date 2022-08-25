17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu
17 yaşındaki Mack Rutherford, küçük bir uçakla dünyanın çevresini tek başına uçan en genç kişi oldu.
17 yaşındaki Mack Rutherford, 52 ülkeyi kapsayan beş aylık bir yolculuğun ardından Bulgaristan`ın Sofya kentine indi.
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İngiliz bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ancak Belçika`da büyüyen Mack, yol boyunca Sudan`da kum fırtınalarıyla karşılaştı ve geceyi ıssız bir Pasifik adasında geçirdi.
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Bir önceki solo uçuş rekoru, geçen yıl yolculuğunu tamamladığında 18 yaşında olan İngiliz pilot Travis Ludlow`du.
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Havacı bir aileden gelen Mack, "Uçmaya devam edeceğim. Hava kuvvetleri gibi bir şey düşünüyorum ama hiçbir şeyden yüzde 100 emin değilim" dedi.
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