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17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu

17 yaşındaki Mack Rutherford, küçük bir uçakla dünyanın çevresini tek başına uçan en genç kişi oldu.

17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu - Resim: 1

17 yaşındaki Mack Rutherford, 52 ülkeyi kapsayan beş aylık bir yolculuğun ardından Bulgaristan`ın Sofya kentine indi.

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17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu - Resim: 2

İngiliz bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ancak Belçika`da büyüyen Mack, yol boyunca Sudan`da kum fırtınalarıyla karşılaştı ve geceyi ıssız bir Pasifik adasında geçirdi.

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17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu - Resim: 3

Bir önceki solo uçuş rekoru, geçen yıl yolculuğunu tamamladığında 18 yaşında olan İngiliz pilot Travis Ludlow`du.

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17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu - Resim: 4

Havacı bir aileden gelen Mack, "Uçmaya devam edeceğim. Hava kuvvetleri gibi bir şey düşünüyorum ama hiçbir şeyden yüzde 100 emin değilim" dedi.

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