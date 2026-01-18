17 yaşındaki Atlas cinayeti sonrası skandal paylaşımlar: Gözaltılar var!
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan ve anneyi tehdit ettiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Atlas Ç.'nin (17), E.Ç. (15) tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçakla ölümü sonrası acılı aileye tehdit mesajları atıldığı öğrenilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yaşanan cinayet ve söz konusu tehdit mesajlarına ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ne olmuştu?
Olay, 14 Ocak'ta saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Ç.’yi göğüs bölgesinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Atlas Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Ç. bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Ç.’yi tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.