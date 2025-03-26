17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı
Adana'da 17 yaşındaki bir çocuk bastığı kahvehanede oturan 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.
Kaynak: DHA
Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi, Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi.
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Kahvehaneyi basan D.G., burada bulunan R.D. ve E.S.'a tabancayla ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla R.D. ve E.S. kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
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Çok kan kaybeden R.D. ve E.S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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