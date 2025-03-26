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17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı

Adana'da 17 yaşındaki bir çocuk bastığı kahvehanede oturan 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Kaynak: DHA
17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı - Resim: 1

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi, Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi.

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17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı - Resim: 2


Kahvehaneyi basan D.G., burada bulunan R.D. ve E.S.'a tabancayla ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla R.D. ve E.S. kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

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17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı - Resim: 4

Çok kan kaybeden R.D. ve E.S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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