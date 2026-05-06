17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada

Samsun'da 17 yaşındaki genç kız, okul bahçesinde akranları tarafından dakikalarca darbedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA
Olay, 30 Nisan akşam saatlerinde bir ortaokulun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan öğrenciler, 17 yaşındaki D.A.’yı okul bahçesinde darbetti.

Görüntülerde, D.A.'nın saçlarından sürüklendiği, tekme ve yumruklarla darbedildiği, başının defalarca yere vurulduğu anlar yer aldı. Olay sırasında çevrede bulunan bazı öğrencilerin şiddeti engellemek yerine yönlendirdiği ve yaşananların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği görüldü.

Darp edilen öğrenci D.A., 5 Mayıs’ta polis merkezine giderek görüntüleri teslim etti. Görüntülerin incelenmesinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olaya karışan kızlardan N.S. (19) tutuklandı. S.G. (17), B.G. (14), H.K. (15) ve S.T.'nin (14) de tutuklanma talebiyle mahkemede işlemleri devam ediyor.

