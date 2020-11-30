17 yaşındaki Gülnur, tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu

EVDE TEK BAŞINAYMIŞ Öte yandan Gülnur Y.'nin 3 kardeşi olduğu öğrenilirken, olay esnasında kardeşlerden birinin işte olduğu, diğer 2 kardeşin ise dışarıda olduğu belirtildi. Gülnur Y.'nin babasının işte olduğu, annesinin ise kısa süreliğine komşusunun evine gittiği öğrenildi.