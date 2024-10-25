17 yaşındaki kıza istismar iddiası: Baltayla ortalığı birbirine kattı
İstanbul Fatih'te bir kişi, 17 yaşındaki kızını istismar ettiği gerekçesiyle K.Y.'ye (28) baltayla saldırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki H.N.D., 28 yaşındaki erkek arkadaşının geçtiğimiz günlerde kendisini istismar ettiğini babası İ.D.'ye anlattı. Kızının söylemleri üzerine İ.D., motosikletle yaşadıkları sokaktan geçen K.Y.'yi gördü. Baba D. evden aldığı baltayla şüpheliye saldırmaya çalıştı. Balta darbelerinden kurtulan K.Y. olay yerinden yaya şekilde kaçarken, baba D. motosiklete zarar verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.N.D ve baba İ.D.'yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü. Ekipler daha sonra yaptıkları çalışmanın ardından istismar iddiası üzerine K.Y.'yi gözaltına aldı.
Tarafların ifadelerinin alınmasının ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken ekiplerin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.
Bir mahalle sakini, "Ben buradan geçiyordum. Bir baktım adamın biri yerde motoru parçalıyordu. Neden saldırdığını tam olarak bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla kızın babası kızı erkek arkadaşıyla görüyor o yüzden saldırıyor" dedi.