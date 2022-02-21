17 yaşındaki kızın vurulduğu anlar kameraya yansıdı
Bursa'da bir polis memuru, boşandığı eşini silahla öldürmüştü. Saldırıda esnasında 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın vurulma anı kameraya yansıdı.
Bursa’da cinnet geçiren polis memuru, boşandığı öğretmen eşini silahla vurup öldürmüştü. Eşinin yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla alakası olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisini de yaralamıştı. Silah sesini duyunca yolun karşısındaki olayı seyreden Şeyma Ü.’nün vurulduğu anların güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Polis memuru tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve liseli kızın tedavisi sürüyor.
Olay, 12 Şubat 2022 tarihinde merkez Nilüfer ilçesinde rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal A., Sakarya Ortaokulu Müdürü olan boşandığı eşi Yasemin A.’yı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.
Yasemin A.’nın yanında bulunan Yahya A.’da Bilal A.’nın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yahya A., kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.