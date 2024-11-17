17 yaşındaki kızla otele giderken gözaltına alındı; ortalık karıştı
İstanbul Sultangazi'de yanındaki kızla otele girdiği sırada polis ekipleri tarafından durdurulan E.B.'nin üzerinden uyuşturucu çıkarken, kimlik kontrolünde kızın 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolüne götürülen E.B.'nin yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı.
Olay, 9 Kasım Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, elinde siyah poşet olan bir kişiyi, yanındaki kızla otele gireceği esnada durdurdu.
Polis kimlik kontrolünü yaptığı sırada iddiaya göre E.B. (22), "Sıkıntı yok abi buradayız, kız arkadaşımla otele gireceğiz. Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz? Bırakın bizi işimize gücümüze bakalım" dedi. Kimlik kontrolünde şüphelinin yanındaki kızın yaşının 17 olduğu ortaya çıktı.
ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
E. B.'ye üst aramasını yapan polis, 0,90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine E. B. gözaltına alınırken, 17 yaşındaki Y.G. isimli kızda polis otosuna bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü. Hastaneye gelindiği sırada E. B., polis ekiplerini “ben akrabalarıma haber verdim. Şimdi buraya gelecekler, siz o zaman görürsünüz" diyerek tehdit etti.
POLİSİ TEHDİT EDİP DİRENDİLER
Hastaneye gelen E. B.'nin yakınları Ö. B. (37), E. Ç. (19), H. K. (27), U. B. (24) ve V. B. (31) polis ekiplerine, "kardeşimizi niye alıyorsunuz ne suçu var alamazsınız" diyerek E. B.'yi kaçırma girişiminde bulundu. Yaşanan arbede nedeniyle takviye çağrısında bulunulması üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada şüpheliler polis ekiplerini, “Siz üzerinizdeki üniformayı çıkartmayacak mısınız, sizi tek tek bulup bunların hesabını soracağız, sizi yakalayacağız, evinizi, ailenizi bulacağız" diyerek tehdit etti.