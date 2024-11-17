17 yaşındaki kızla otele giderken gözaltına alındı; ortalık karıştı

POLİSİ TEHDİT EDİP DİRENDİLER

Hastaneye gelen E. B.'nin yakınları Ö. B. (37), E. Ç. (19), H. K. (27), U. B. (24) ve V. B. (31) polis ekiplerine, "kardeşimizi niye alıyorsunuz ne suçu var alamazsınız" diyerek E. B.'yi kaçırma girişiminde bulundu. Yaşanan arbede nedeniyle takviye çağrısında bulunulması üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Bu sırada şüpheliler polis ekiplerini, “Siz üzerinizdeki üniformayı çıkartmayacak mısınız, sizi tek tek bulup bunların hesabını soracağız, sizi yakalayacağız, evinizi, ailenizi bulacağız" diyerek tehdit etti.