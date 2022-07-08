1700 yıllık kilise turist akınına uğruyor

Sakarya Üniversitesi’nde akademisyen Meryem Pelin, Van’ı ve bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Başkale ilçesindeki St. Bartholomeus Kilisesi’ndeyiz. 4'üncü yüzyıldan kalma harika bir yapı. Başkale’ye gelen herkesin mutlaka buralara uğraması gerekiyor. Çok güzel ve etkileyici bir yer. Buranın turizme kazandırılması gereken bir yer" dedi.