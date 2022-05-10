1700 yıllık kiliseye enflasyon zammı: 2 kat arttı

“KİLİSE TURİZME KAZANDIRILSIN”

Fiyat yükseltme sebebini hayat pahalılığına bağlayan Tekcan, “Pazara gidiyorsun bir poşet meyveyi 50-60 liraya alamıyorsun. Elime geçecek olan parayla ne yapabilirim ki? O yüzden fiyatını yükselttik. Bu kilisede güneşe tapan Keldaniler, Ermeniler, Yahudiler ve Süryaniler ibadet etmiş. Burası çok güzel bir yer. Buram buram tarih kokuyor. İnşallah bu saydığım cemaatlerden birinin kısmeti olur. Daha önce Süryaniler demiştim, şu an Süryaniler değil, herkese açık burası. Müslim, gayrimüslim olması fark etmez. Müslüman da olsa gelse burayı alacağım dese vereceğim. Çünkü ben onlara yanaştım, onlar benden kaçtı. Turizme kazandırılsın. Ya da şu şekilde isteyen olursa ben burayı kiraya da veririm, restore etmek şartıyla kiraya verebilirim. Ya da beraber işletiriz. Burayı görmek isteyen milyonlarca kişi var. Yerini bilmiyorlar, Mardin'e geliyorlar, soruyorlar, soruşturuyorlar, beni buluyorlar. Burayı gösteriyorum, çok beğeniyorlar. Buranın turizme kazandırılsın diyorum” diye konuştu.