179 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu
Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağı kazasının ardından yapılan incelemelerde uçağın motorlarında kuş tüyü ve kan izlerine rastlandı.
Kaynak: İHA
Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin incelemeler sürüyor.
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Gövdesi üzerine iniş yaptıktan sonra pistten çıkan ve duvara çarpan uçağa kaza öncesi kuş çarptığına yönelik kanıtlar ortaya çıktı.
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Soruşturmaya yakın bir kaynak tarafından basına yapılan açıklamada, uçağın her iki motorunda da kuş tüyü ve kan bulunduğu belirtildi.
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Elde edilen video kayıtlarında ise motora kuş çarpma anının görüldüğü öğrenildi.
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