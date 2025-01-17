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179 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu

Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağı kazasının ardından yapılan incelemelerde uçağın motorlarında kuş tüyü ve kan izlerine rastlandı.

Kaynak: İHA
179 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu - Resim: 1

Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin incelemeler sürüyor. 

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179 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu - Resim: 2

Gövdesi üzerine iniş yaptıktan sonra pistten çıkan ve duvara çarpan uçağa kaza öncesi kuş çarptığına yönelik kanıtlar ortaya çıktı. 

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179 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu - Resim: 3

Soruşturmaya yakın bir kaynak tarafından basına yapılan açıklamada, uçağın her iki motorunda da kuş tüyü ve kan bulunduğu belirtildi. 

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179 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu - Resim: 4

Elde edilen video kayıtlarında ise motora kuş çarpma anının görüldüğü öğrenildi.

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